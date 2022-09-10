ЦИК не отказал в аккредитации никому из журналистов - Панфилова
11:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы никому не отказываем в аккредитации, даже не отказали в аккредитации весьма сомнительным изданиям по некоторым параметрам. Знаете, есть презумпция невиновности. У нас есть информация негативная по прошлым кампаниям, но даем им шанс в этот раз вести себя пристойно», — сказала она.
Памфилова добавила, что существует технология, когда недобросовестные редакторы выдают удостоверения «липовым» журналистам и те пытаются дезорганизовать работу комиссии. «Это технология: собирается группа стервятников, собирают из разных регионов, и, как стая, начинают бить в одну точку, чтобы дезорганизовать работу комиссии. Это вот та самая технология, когда под видом журналистов люди, далекие от журналисткой профессиональной деятельности, <…> у которых до этого статей и никаких публикаций не выходило, то есть вообще липовые журналисты, получив от недобросовестного редактора липовые удостоверения, пытаются дезорганизовать работу комиссии. Эта технология отработанная, но мы научились с ней справляться», — отметила глава ЦИК.
НОВОСТИ
- 11:30 10.09.2022
- Страны ЕС и США потребовали от Белграда «решить проблему Косова» - Вучич
- 10:40 10.09.2022
- Для экономии около 28% пенсионеров выращивают овощи и фрукты на дачах
- 10:39 10.09.2022
- Участки для голосования на выборах муниципальных депутатов открылись в Москве
- 10:37 10.09.2022
- Среди участников ДЭГ разыграли первые 50 авто в рамках акции «Миллион призов»
- 10:07 10.09.2022
- Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений
- 09:45 10.09.2022
- На похороны Елизаветы II может приехать император Японии - СМИ
- 09:40 10.09.2022
- На территории Испании скоро начнется обучение украинских военнослужащих - СМИ
- 09:30 10.09.2022
- В Москве открылся музей ядерного оружейного комплекса - МО РФ
- 22:40 09.09.2022
- ЕК рекомендовала странам ЕС максимально упростить выдачу виз «диссидентам» из России
- 22:00 09.09.2022
- Большинство соседей Германии не хотят помогать ей с поставками газа в случае ЧС — Welt
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать