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ЦИК не отказал в аккредитации никому из журналистов - Панфилова

11:20 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не отказал в аккредитации никому из представителей СМИ, даже из тех изданий, которые по некоторым параметрам считаются «весьма сомнительными». Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в субботу.

«Мы никому не отказываем в аккредитации, даже не отказали в аккредитации весьма сомнительным изданиям по некоторым параметрам. Знаете, есть презумпция невиновности. У нас есть информация негативная по прошлым кампаниям, но даем им шанс в этот раз вести себя пристойно», — сказала она.

Памфилова добавила, что существует технология, когда недобросовестные редакторы выдают удостоверения «липовым» журналистам и те пытаются дезорганизовать работу комиссии. «Это технология: собирается группа стервятников, собирают из разных регионов, и, как стая, начинают бить в одну точку, чтобы дезорганизовать работу комиссии. Это вот та самая технология, когда под видом журналистов люди, далекие от журналисткой профессиональной деятельности, <…> у которых до этого статей и никаких публикаций не выходило, то есть вообще липовые журналисты, получив от недобросовестного редактора липовые удостоверения, пытаются дезорганизовать работу комиссии. Эта технология отработанная, но мы научились с ней справляться», — отметила глава ЦИК.

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