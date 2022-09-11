Лавров считает, что США и Запад пытаются "санкционными играми" убрать сильных конкурентов
15:30 11.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все, что делает Запад, обусловлено боязнью конкуренции. Например, санкции — это явная линия на то, чтобы убрать сильных конкурентов, и не только Россию и Китай», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
По его словам, «такую же цель преследуют США, затягивая Европу в свои санкционные игры». «Европейцы страдают от этих рестрикций куда больше, чем американцы», — констатировал он.
НОВОСТИ
- 15:51 11.09.2022
- Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
- 15:40 11.09.2022
- Из-за сбоев в Луганске уже сутки не работает мобильный интернет
- 15:13 11.09.2022
- Способ продажи билетов на аттракцион «Солнце Москвы» изменен
- 14:40 11.09.2022
- Зеркальный ответ со стороны РФ на визовые ограничения ЕС глупость - Лавров
- 14:30 11.09.2022
- Франция и Румыния подпишут соглашение экспорте украинского зерна в Европу
- 14:25 11.09.2022
- Мэр Собянин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве
- 13:49 11.09.2022
- Лидер ЛДПР высоко оценил работу Общественного штаба в ходе выборов в Москве
- 13:30 11.09.2022
- Военная промышленность США очень зависима от ряда товаров из Китая - СМИ
- 13:10 11.09.2022
- Глава МИД Украины считает, что Франция должна сделать больше для Киева
- 12:20 11.09.2022
- На конференции в Алма-Ате обсудили сотрудничество РФ и Казахстана в сфере культуры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать