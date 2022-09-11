Лавров считает, что США и Запад пытаются "санкционными играми" убрать сильных конкурентов

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад пытается санкциями избавиться от сильных конкурентов, таких как Россия и Китай. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



«Все, что делает Запад, обусловлено боязнью конкуренции. Например, санкции — это явная линия на то, чтобы убрать сильных конкурентов, и не только Россию и Китай», — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.



По его словам, «такую же цель преследуют США, затягивая Европу в свои санкционные игры». «Европейцы страдают от этих рестрикций куда больше, чем американцы», — констатировал он.



