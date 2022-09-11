Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
15:51 11.09.2022
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова отметила технологические новшества, которые были использованы в Москве при организации наблюдения за выборами. «Хочу сказать большое спасибо за технологические новшества, - сказала она, посещая Общественный штаб по наблюдению за выборами. - В Москве столько новаций интересных».
Глава ЦИК РФ отметила важность принятия регионального закона, который позволяет проводит сборе подписей в поддержку кандидатов в электронном формате. «Мы инициируем это, считаем очень важным. В 15 регионах такие региональные законы приняты», - добавила Памфилова.
Кроме того, она сообщила, что в России необходимо и дальше развивать формат многодневного голосования, который использовался в нынешние выходные, когда россияне могли участвовать в выборах 9-11 сентября.
Напомним, в Москве проводятся муниципальные выборы в 125 из 146 муниципальных образований столицы, как отмечают наблюдатели Общественного штаба, система дистанционного голосования работает штатно, на избирательных участках каких-то происшествий или нарушений не было зафиксировано.
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