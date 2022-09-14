Власти Финляндии конфисковали активы, связанные с Россией, на сумму около 189 млн евро
22:34 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как уточняется, были конфискованы различные активы, в том числе акции и денежные средства на банковских счетах, а также объекты недвижимости и транспортные средства.
В начале этого лета власти Финляндии конфисковали связанные с РФ активы на общую сумму около 80 млн евро. Таким образом, указывает телеканал, за летние месяцы сумма изъятых активов увеличилась более чем вдвое.
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