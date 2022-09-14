Власти Финляндии конфисковали активы, связанные с Россией, на сумму около 189 млн евро

22:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии конфисковали активы подпавших под санкции Евросоюза российских физических и юридических лиц на общую сумму около 189 млн евро. Об этом сообщил в среду телеканал «МТВ-3» со ссылкой на финскую службу судебных приставов.

Как уточняется, были конфискованы различные активы, в том числе акции и денежные средства на банковских счетах, а также объекты недвижимости и транспортные средства.

В начале этого лета власти Финляндии конфисковали связанные с РФ активы на общую сумму около 80 млн евро. Таким образом, указывает телеканал, за летние месяцы сумма изъятых активов увеличилась более чем вдвое.