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Власти Финляндии конфисковали активы, связанные с Россией, на сумму около 189 млн евро

22:34 14.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии конфисковали активы подпавших под санкции Евросоюза российских физических и юридических лиц на общую сумму около 189 млн евро. Об этом сообщил в среду телеканал «МТВ-3» со ссылкой на финскую службу судебных приставов.

Как уточняется, были конфискованы различные активы, в том числе акции и денежные средства на банковских счетах, а также объекты недвижимости и транспортные средства.

В начале этого лета власти Финляндии конфисковали связанные с РФ активы на общую сумму около 80 млн евро. Таким образом, указывает телеканал, за летние месяцы сумма изъятых активов увеличилась более чем вдвое.

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