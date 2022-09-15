Минфин США нацеливает санкции на платежную систему "Мир"
19:40 15.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США готово использовать эти целевые полномочия в ответ на поддержку уклонения РФ от санкций, что включает попытки РФ расширить использование НСПК или национальной платежной системы „Мир“ за пределами РФ», — говорится в пояснениях, опубликованных в четверг на сайте Минфина.
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