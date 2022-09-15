Минфин США нацеливает санкции на платежную систему "Мир"

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин США заявил о своей готовности также вводить ограничительные меры за поддержку «попыток РФ расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США готово использовать эти целевые полномочия в ответ на поддержку уклонения РФ от санкций, что включает попытки РФ расширить использование НСПК или национальной платежной системы „Мир“ за пределами РФ», — говорится в пояснениях, опубликованных в четверг на сайте Минфина.