Польша и страны Прибалтики запретили въезд российским гражданам

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Эстония, Польша, Литва и Латвия запретили въезд российским гражданам. Соответствующий указ вступил в силу с 19 сентября.

Попасть в страны не смогут, в том числе, граждане, имеющие шенгенские визы, выданные третьими государствами.Исключение сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности», — приводит пресс-служба слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

С 12 сентября Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. В результате визовый сбор вырос до 80 евро, также путешественникам необходимо предоставлять дополнительные документы. Говорит Москва