Сбер принял участие в международном форуме по информационной безопасности
20:51 20.09.2022
Сбер принял участие в XVI Международном форуме «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности». В рамках форума прошло пленарное заседание с участием экспертов от государства и крупного бизнеса по направлению информационной безопасности. С докладом по теме «Новые вызовы кибербезопасности» выступил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В своем выступлении он рассказал о том, как развивается ситуация с кибербезопасностью в России и в банке в частности. С февраля количество кибератак против российских компаний увеличилось в 15 раз, всего пострадало более 700 организаций РФ. Первые удары пришлись на госорганы, ИТ и телеком-компании, финансовый сектор, СМИ, так как киберпреступники стремятся вывести из строя критическую инфраструктуру страны. Злоумышленники используют все доступные им средства, включая мощные DDoS-атаки, взломы сайтов, кражи данных, фишинг, информационные атаки.
В рамках ведущейся кибервойны мишенями для киберпреступников являются не только российские организации, но и граждане России. Мошеннические звонки, фишинг, социальная инженерия, кража персональных данных – все эти виды преступлений набирают обороты. При этом злоумышленники сейчас не продают украденные данные, а выкладывают их бесплатно, потому что их цель – нанести максимальный ущерб простым людям.
Также Станислав Кузнецов остановился на новых подробностях по изучению деятельности колл-центра в Бердянске, который располагал данными более 35 млн граждан РФ, а его сотрудники совершали более 15 тыс. звонков ежедневно. С помощью технологий искусственного интеллекта, графовой аналитики и суперкомпьютера «Кристофари» специалисты Сбера смогли идентифицировать всех работников колл-центра и их связи, было достоверно установлено, что мошенники обманули несколько тысяч граждан, уже возбуждено более тысячи уголовных дел.
«Важным элементом кибервойны против России является уход западных технологических вендоров с российского рынка. Отечественные компании столкнулись со сложностями в покупке средств защиты информации, прекратилась техподдержка, остановился обмен информацией о киберугрозах. На государственном уровне эти вызовы понимают и правильно стимулируют бизнес: совершенствуется регулирование, приняты важные указы, – отметил Станислав Кузнецов. – Сбер активно создает и развивает собственные продукты кибербезопасности, и в такое непростое время как никогда важно объединиться и совместно решать задачи по достижению технологического суверенитета России».
В сессии также приняли участие: Андрей Крутских, специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности, директор Центра международной информационной безопасности и научно-технологической политики МГИМО, член президиума НАМИБ; Олег Сыромолотов, заместитель министра иностранных дел РФ; Олег Храмов, заместитель секретаря Совета безопасности РФ; Сергей Бойко, начальник Департамента аппарата Совета безопасности РФ; Владислав Шерстюк, президент НАМИБ; спикеры из КНР, Белоруссии, Ирана, Франции, США, ЮАР, Индии, Никарагуа.
XVI Международный форум «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности» проходит с 19−21 сентября в Москве. Цель форума – обсуждение направлений развития сотрудничества в области обеспечения безопасности использования глобальной ИКТ-среды и формирования системы международной информационной безопасности. Организатор – Национальная ассоциация международной информационной безопасности (НАМИБ). Участники форума – представители: ОДКБ, ШОС, БРИКС, Союзного государства Беларусь – Россия, ОБСЕ, ЛАГ, АСЕАН, ЮНИДИР, федеральных органов исполнительной власти, институтов РАН и высших учебных заведений, осуществляющих исследования и подготовку кадров в области международной информационной безопасности, представители ведущих отечественных коммерческих организаций, производящих товары и оказывающих услуги в сфере информационной безопасности.
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