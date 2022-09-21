Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакие решения об изменении статуса специальной военной операции (СВО) и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации. Об этом, отвечая в среду на соответствующий вопрос ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет не было», — сказал Песков.