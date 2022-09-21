Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было — Песков
14:32 21.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Никакие решения об изменении статуса специальной военной операции (СВО) и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации. Об этом, отвечая в среду на соответствующий вопрос ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Никаких решений на этот счет не было», — сказал Песков.
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