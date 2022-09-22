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НОВОСТИ

Виртуальные ассистенты Сбера озвучат картины на фестивале ARTLIFE 2022

18:12 22.09.2022

Команда SberDevices и HiFi-сервис «Звук» специально для ARTLIFE FEST озвучила картины с помощью умных медиаколонок SberBox Time. Фестиваль состоится в центральном выставочном зале «Манеж» 22-27 сентября при поддержке Департамента культуры Москвы. Для того, чтобы «услышать» полотна, достаточно сказать «Салют, как звучит…» и произнести слово, написанное на табличке у медиаколонки.

Умные медиаколонки SberBox Time, которые сопровождают некоторые картины, позволят незрячим и слабовидящим посетителям погрузиться в атмосферу произведения. Виртуальные ассистенты будут включать специально созданные аудиотреки, соответствующие сюжету изображения. Например, на картине Цзе Гао изображена девушка со скрипкой и по запросу «Салют, как звучит скрипка?» запускается мелодия, исполненная на этом музыкальном инструменте. Для завершения проигрывания необходимо сказать «Салют, стоп/хватит». Некоторые экспонаты дополнены рельефными макетами и тактильными станциями, позволяющим незрячим и слабовидящим людям прикоснуться к изображению, а также узнать его содержание и задумку автора.

Посетителям будут помогать тифлокомментаторы — специалисты, выступающие в качестве экскурсоводов, которые могут описать, что происходит на картине, в том числе ее настроение. А для глухих и слабослышащих посетителей программа фестиваля дополнена сурдопереводом.

ARTLIFE FEST 2022 будет инклюзивным — на нем представят новую программу для глухих, слабослышащих, незрячих и слабовидящих посетителей.

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