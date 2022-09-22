На ГА ООН встречу с Лавровым запросили главы МИД Франции и ФРГ
21:50 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН. <…> Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна (Франция), [Анналена] Бербок (Германия), еще представитель [одной из стран] Северной Европы запросили встречу с Лавровым», — сказала она.
НОВОСТИ
- 23:10 22.09.2022
- Кандидатуру на пост посла в РФ Линн Трейси президент США направил в Сенат
- 22:10 22.09.2022
- Президент Сербии: Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего
- 21:35 22.09.2022
- Яир Лапид назвал "правильной вещью" создания двух государств: Израиля и Палестины
- 21:30 22.09.2022
- Кулеба: Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине
- 21:26 22.09.2022
- Создана горячая линия "122" для ответов на вопросы о частичной мобилизации
- 21:21 22.09.2022
- Премьер Израиля назвал условие снятия ограничений с Газы
- 20:55 22.09.2022
- Кабмин РФ: Мобилизованные граждане смогут позже вернуться на прежнее место работы
- 18:16 22.09.2022
- Потери экономики ФРГ из-за энергокризиса составят 60 млрд евро - СМИ
- 18:12 22.09.2022
- Виртуальные ассистенты Сбера озвучат картины на фестивале ARTLIFE 2022
- 17:59 22.09.2022
- Рейтинг Новикомбанка пересмотрен в сторону повышения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать