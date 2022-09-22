0
0
169
НОВОСТИ

На ГА ООН встречу с Лавровым запросили главы МИД Франции и ФРГ

21:50 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД Франции, ФРГ и представитель одной из стран Северной Европы запросили встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН. <…> Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна (Франция), [Анналена] Бербок (Германия), еще представитель [одной из стран] Северной Европы запросили встречу с Лавровым», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:10 22.09.2022
Кандидатуру на пост посла в РФ Линн Трейси президент США направил в Сенат
0
1
22:10 22.09.2022
Президент Сербии: Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего
0
149
21:35 22.09.2022
Яир Лапид назвал "правильной вещью" создания двух государств: Израиля и Палестины
0
175
21:30 22.09.2022
Кулеба: Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине
0
349
21:26 22.09.2022
Создана горячая линия "122" для ответов на вопросы о частичной мобилизации
0
191
21:21 22.09.2022
Премьер Израиля назвал условие снятия ограничений с Газы
0
171
20:55 22.09.2022
Кабмин РФ: Мобилизованные граждане смогут позже вернуться на прежнее место работы
0
167
18:16 22.09.2022
Потери экономики ФРГ из-за энергокризиса составят 60 млрд евро - СМИ
0
357
18:12 22.09.2022
Виртуальные ассистенты Сбера озвучат картины на фестивале ARTLIFE 2022
0
327
17:59 22.09.2022
Рейтинг Новикомбанка пересмотрен в сторону повышения
0
335

Возврат к списку