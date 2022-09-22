На ГА ООН встречу с Лавровым запросили главы МИД Франции и ФРГ

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД Франции, ФРГ и представитель одной из стран Северной Европы запросили встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Относительно того, есть ли запросы от западников на общение с российской делегацией в штаб-квартире ООН. <…> Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна (Франция), [Анналена] Бербок (Германия), еще представитель [одной из стран] Северной Европы запросили встречу с Лавровым», — сказала она.