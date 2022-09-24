0
0
42
НОВОСТИ

К угрозам применения ядерного оружия ЕС нужно относиться серьезнее - Боррель

16:10 24.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен серьезно относиться к возможности применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщил в субботу в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез, — сказал он, комментируя заявление, сделанное в среду президентом РФ Владимиром Путиным. — Сейчас, безусловно, опасный момент».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:20 24.09.2022
Голосование на референдумах очень прозрачно и демократично - наблюдатель из США
0
11
16:00 24.09.2022
Почти половину избирательных участков Энергодара охраняют чеченские бойцы - Кадыров
0
67
15:50 24.09.2022
В центе Варшавы проходит демонстрация «Нет украинизации Польши»
0
104
14:30 24.09.2022
Более 17 массовых захоронений жертв украинской агрессии обнаружено в ЛНР
0
209
14:20 24.09.2022
За 4 дня 54 россиянина получили отказ во въезде в Польшу - погранохрана
0
209
14:16 24.09.2022
У здания Кунцевского военного комиссариата на улице Партизанской в Москве образовалась очередь
0
362
14:10 24.09.2022
Семьи мобилизуемых граждан в Курской области получат патронаж - глава региона
0
231
13:30 24.09.2022
Даже под обстрелами жители ЛНР идут голосовать за вхождение в РФ
0
288
13:20 24.09.2022
Заявления ЕС поощряют участников экстремистских организаций - Пискарев
0
284
13:10 24.09.2022
Наблюдатель из ФРГ высоко оценил организацию референдума в Запорожской области
0
311

Возврат к списку