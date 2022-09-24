К угрозам применения ядерного оружия ЕС нужно относиться серьезнее - Боррель

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен серьезно относиться к возможности применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщил в субботу в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



«Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез, — сказал он, комментируя заявление, сделанное в среду президентом РФ Владимиром Путиным. — Сейчас, безусловно, опасный момент».



