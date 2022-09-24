По подозрению в злоупотреблении полномочиями задержан первый замглавы Минздрава Якутии

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали в Якутске первого замминистра здравоохранения Якутии Романа Савина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении государственного контракта на закупку медицинских изделий в рамках борьбы с коронавирусом. Как сообщили ТАСС в субботу в правоохранительных органах, ущерб от его действий мог составить более 151 млн рублей.



«В Якутске в рамках уголовного дела по ч. 3. ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“) сотрудниками УЭБиПК задержан первый заместитель министра здравоохранения Якутии Роман Савин. Он подозревается в заключении государственного контракта на поставку медицинских изделий с коммерческой компанией в рамках мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Следствие считает, что закупка осуществлялась по завышенной цене, в результате чего бюджету Якутии причинен материальный ущерб на сумму более 151 млн рублей», — сказал собеседник агентства.



Кроме того, по версии следствия, Савин не принял мер по обеспечению срока поставки кислородных станций в рамках данного контракта, а также не обеспечил подготовку места их эксплуатации и введение в пользование, в результате чего причинен вред жизни и здоровью людей. «Савин направлен в ИВС Якутска до избрания меры пресечения», — добавил собеседник. Чиновник свою вину не признает.



