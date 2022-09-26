США будут поставлять Европе более 1 млн баррелей нефти в день взамен сырья из РФ — трейдер
10:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1 млн баррелей нефти из США будет ежедневно поставляться в Европу, чтобы заменить российское сырье. Об этом сообщил в понедельник агентству Рейтер директор компании-нефтетрейдера Vitol («Витол») Рассел Харди на полях 38-й Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции.
По его словам, сырье из РФ должно будет «найти дом» где-то за пределами Великобритании, США и Евросоюза. «Оно будет уходить все дальше и дальше и находить другие рынки, при этом его придется продавать со скидкой», — считает Харди.
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