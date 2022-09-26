При стрельбе в школе Ижевска погибли 13 человек, в том числе 7 детей, 21 ранен — СК
13:05 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 13 человек, среди них 7 детей. Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых», — уточнили в СК.
НОВОСТИ
- 14:00 26.09.2022
- Мобилизованные работники получат право досрочно выйти на пенсию — Голикова
- 13:32 26.09.2022
- Санду пригрозила лишить гражданства молдаван, которые будут воевать на стороне РФ
- 13:20 26.09.2022
- США разместят две системы HIMARS в Латвии в рамках учений — командование
- 13:00 26.09.2022
- В Европарламенте результаты выборов в Италии вызвали беспокойство
- 12:32 26.09.2022
- В Москве выявили 2 438 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 26.09.2022
- Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств — МИД о ЛНР и ДНР
- 12:08 26.09.2022
- Напавший на школу в Ижевске был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву — СК РФ
- 12:00 26.09.2022
- В России выявили 40 188 случаев заражения ковидом за сутки
- 11:58 26.09.2022
- Вице-мэр Ракова: Врачи московских поликлиник провели телемедицинские консультации уже для 380 тыс. пациентов
- 11:32 26.09.2022
- Стрельба произошла в военкомате иркутского Усть-Илимска, военком в реанимации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать