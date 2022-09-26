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При стрельбе в школе Ижевска погибли 13 человек, в том числе 7 детей, 21 ранен — СК

13:05 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 13 человек, среди них 7 детей. Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены 14 детей и 7 взрослых», — уточнили в СК.

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