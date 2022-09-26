Эдвард Сноуден получил российское гражданство
19:20 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принят в гражданство России, следует из опубликованного в понедельник указа президента РФ Владимира Путина.
«Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», — указано в списке получивших российское гражданство.
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