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Использование HIMARS не оправдало ожиданий ВСУ под Артемовском — NYT

11:00 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ признало, что применение американской реактивной системы залпового огня HIMARS не оправдало их ожиданий во время боев за Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщила в понедельник газета «Нью-Йорк таймс».

В ВСУ заявили, что РСЗО HIMARS не смогли «нанести существенного ущерба» системе снабжения российских войск, указывает издание. По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия смогла перестроить линию поставок боеприпасов, адаптировав ее под изменившуюся с лета, когда HIMARS были поставлены на Украину, схему боевых действий.

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