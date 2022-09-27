Использование HIMARS не оправдало ожиданий ВСУ под Артемовском — NYT

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование ВСУ признало, что применение американской реактивной системы залпового огня HIMARS не оправдало их ожиданий во время боев за Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщила в понедельник газета «Нью-Йорк таймс».

В ВСУ заявили, что РСЗО HIMARS не смогли «нанести существенного ущерба» системе снабжения российских войск, указывает издание. По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия смогла перестроить линию поставок боеприпасов, адаптировав ее под изменившуюся с лета, когда HIMARS были поставлены на Украину, схему боевых действий.