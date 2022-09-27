Американский зонд столкнулся с астероидом в рамках научного эксперимента

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test — «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своем роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов. Трансляция ведется в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Столкновение зонда DART с астероидом, не представляющим опасности для Земли, состоялось в 19:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск 27 сентября). Зонд в момент столкновения двигался со скоростью около 24 тыс. км/ч. DART был запущен в ноябре прошлого года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии при помощи ракеты-носителя Falcon 9 («Фэлкон-9») компании SpaceX («Спейс-экс»).

Ранее в НАСА поясняли, что в результате удара аппарата орбита Диморфа, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим, должна будет отклониться «на долю процента». Ученые рассчитывают, что этого будет достаточно для того, чтобы они смогли зафиксировать отклонение с помощью телескопов с Земли. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику, с помощью которой в будущем в случае появления действительно опасных для планеты астероидов специалисты могли бы изменять траекторию их движения.