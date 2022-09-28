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Жители Запорожской области в знак протеста против действий Киева перекрыли трассу — Рогов

11:00 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области в знак протеста против действий украинских властей перекрыли Ореховскую трассу. Об этом в среду сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Запорожье люди, которых не выпускают на освобожденную территорию, в знак протеста заблокировали дорогу и требуют, чтобы их выпустили», — написал он в телеграм-канале, сопроводив сообщение фотографиями.

Он пояснил, что украинские власти системами согласований, электронных очередей, проверок спецслужб, а также путем организации дополнительных проблем на контрольно-пропускных пунктах намеренно создают трудности и блокируют выезд в освобожденную часть Запорожской области. «Люди вынуждены неделями, а то и месяцами ждать возможности выехать», — подчеркнул Рогов.

По его словам, Украина делала это, чтобы люди не смогли принять участие в референдуме по вопросу о вхождении области в состав РФ.

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