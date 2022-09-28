Вице-мэр Ракова обсудила с экспертами формирование подходов к современной поддержке старшего поколения

13:07

Фото Михаила Сазонова

В Москве обсудили подходы к организации социальной помощи людям старшего поколения. В круглом столе участвовали заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, а также эксперты и представитеи городских вузов. По словам Раковой, одна из приоритетных задач системы социальной защиты Москвы - поддержка и защита горожан старшего возраста.

«Сегодня средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет, - отмечает заммэра. - Каждый четвертый житель Москвы - пенсионного возраста. Пенсионеров в Москве три миллиона, при этом около 500 тысяч из них - горожане старше 80 лет. Всего пять лет назад людей этого возраста было на треть меньше, а количество долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло за тот же период на четверть. Это ставит перед нами новые социальные вызовы и требует от нас инновационных решений, часто не имеющих аналогов в стране».

Как отмечает Ракова, пересматривать нужно механизмы поддержки старшего поколения, начиная от обслуживания на дому, обеспечения техническими средствами реабилитации и заканчивая организацией досуга горожан. Хотя в последние годы многое меняется, столичные власти продолжают обсуждать пути развития системы. Анастасия Ракова сообщила, что в столице велика потребность в принципиально новых кадрах, которые смогут работать в социальной сфере, а московские власти готовы помогать готовить их.

Подход к организации социального обслуживания на дому изменился благодаря принципу адресности и внедрению современных технологий. Если ранее важными функциями социальных работников были сходить в магазин и оплатить услуги, сегодня, с учетом развития электронной торговли и услуг, это уже не так значимо. И потому новые стандарты услуг сейчас связаны с помощью в приготовление пищи, сопровождении на прогулку, комплексной уборке. В результате примерно 80% рабочего времени соцработника посвящено оказанию помощи на дому и общению.

По словам Раковой, порядок обращения за соцпомощью на дому упростился. Сейчас можно подать заявления на социальное обслуживание на дому вне зависимости от места жительства в электронной форме через портал mos.ru или в любом центре госуслуг «Мои документы».