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НОВОСТИ

Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию

13:32 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское посольство в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого «еще остаются возможности». Об этом сообщается в среду на сайте дипмиссии.

«Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — сообщили в посольстве.

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