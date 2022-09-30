Мишустин предложил отказаться от слова «среднее», говоря о профессиональном образовании

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил отказаться от характеристики «среднее» применительно к профессиональному образованию.

«Ребята сегодня выбирают профессиональное среднее образование. Слово среднее как бы все усредняет? Ничего подобного. Оно приближает высокие технологии к тому, что нужно сделать, чтобы у страны технологический суверенитет и возможности внутреннего производства были основаны на своих технологиях и своих ресурсах. Это самое важное», — сказал Мишустин в ходе посещения колледжа «Энергия» в подмосковном Реутове в среду.

«Надо исключить слова „среднее образование“. Это что-то неправильно ребят ориентирующее», — уточнил он.

Мишустин добавил, что нельзя недооценивать колледжи. Именно в их выпускниках заинтересованы предприятия, в том числе оборонного сектора.

«Сегодня мы говорили с нашими уважаемыми заказчиками о том, как важны эти руки. Они за них борются. Дальше эта ситуация будет только повышать конкурентное преимущество ребят, которые заканчивают колледж», — сказал глава правительства.