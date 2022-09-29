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В России выявили 38 739 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 739, летальных исходов из-за ковида — на 109. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 40 017 случаев заражения и 111 смертей, всего с начала пандемии — 20 948 470 и 387 163 соответственно.

Количество выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 57 937 против 61 515 днем ранее, до 19 979 763.

За сутки в России госпитализировали 3 154 заразившихся ковидом против 3 300 днем ранее (снижение на 4,4%). Число госпитализаций увеличилось в 32 регионах и уменьшилось в 46, еще в 7 ситуация осталась без изменений.

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