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Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября в 15:00 — Песков

13:10 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября, в 15:00 в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Завтра, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий», — сказал Песков. «Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать», — подчеркнул он. «Это другой формат, послание президента состоится позже, будем своевременно об этом информировать», — отметил Песков.

Договоры о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом. «В любом случае, сначала будет подписание», — подтвердил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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