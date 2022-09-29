Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября в 15:00 — Песков
13:10 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий состоится в пятницу, 30 сентября, в 15:00 в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Завтра, в Большом Кремлевском дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий», — сказал Песков. «Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии. Это не послание президента Федеральному собранию, очень важно не путать», — подчеркнул он. «Это другой формат, послание президента состоится позже, будем своевременно об этом информировать», — отметил Песков.
Договоры о вхождении территорий в состав РФ будут подписаны до рассмотрения связанных с этим вопросов Совфедом. «В любом случае, сначала будет подписание», — подтвердил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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