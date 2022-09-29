Сбер реструктуризирует кредиты мобилизуемых предпринимателей
15:02 29.09.2022
Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризаций кредитов компаний малого и микробизнеса. Об этом сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов.
«В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов, – пояснил он. – Заявку на такую реструктуризацию можно подать в интернет-банке для предпринимателей СберБизнес».
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