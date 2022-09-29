Страны НАТО не захотели проводить Совбез ООН по «Северным потокам» в четверг — МИД РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия запрашивала на четверг заседание Совета Безопасности ООН по поводу аварий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но страны НАТО не захотели этого и отсрочили его до пятницы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы запросили этот Совбез (заседание Совета Безопасности ООН — прим. ТАСС) на сегодня, на 29 сентября. Как вы думаете, кто не захотел его проведения сегодня, кому потребовалось больше времени, кто решил как-то это все затормозить и как-то отсрочить? Ну конечно, натовцы, именно натовцы среди членов Совбеза этим и занялись, и поэтому сказали, что только 30 они могут, а 29 не могут никак», — сказала она.