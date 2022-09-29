Посольство Италии советует соотечественникам покинуть Россию

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Италии в Москве рекомендовало покинуть Россию соотечественникам, чье пребывание в стране не продиктовано необходимостью. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на его сайте.

«В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если [такой необходимости] нет, покинуть страну», — говорится в тексте.