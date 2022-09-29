Посольство Италии советует соотечественникам покинуть Россию
19:25 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если [такой необходимости] нет, покинуть страну», — говорится в тексте.
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