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НОВОСТИ

Посольство Италии советует соотечественникам покинуть Россию

19:25 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Италии в Москве рекомендовало покинуть Россию соотечественникам, чье пребывание в стране не продиктовано необходимостью. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на его сайте.

«В связи с последними событиями на международной арене и возрастающими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией соотечественникам в РФ рекомендуется подумать о необходимости своего пребывания и, если [такой необходимости] нет, покинуть страну», — говорится в тексте.

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