Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей - Указ президента РФ
00:38 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Референдумы о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября включительно. В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучал следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?» Ранее Путин сообщил, что Москва поддержит решение, которое будет принято на этих референдумах.
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