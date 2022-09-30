Не менее 20 человек погибли в результате взрыва к Кабуле — ТВ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 получили ранения в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Аль-Джазира».

По данным его источника в сформированном радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) временном афганском правительстве, взрыв совершил террорист-смертник.