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НОВОСТИ

У Киева нет ограничений со стороны США по обстрелам территорий, подконтрольным РФ — посол

10:05 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор между Украиной и США по запрету на обстрел территории России не распространяется на регионы, перешедшие под контроль РФ. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в четверг в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет», — заявила министр.

Она также уточнила, что обязательство не применять западное оружие в отношении российской территории касается только американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Дипломат также отметила, что США не устанавливали никаких ограничений для ударов Украины по Крыму.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев обязался не использовать западное оружие на территории России.

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