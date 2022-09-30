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НОВОСТИ

Мира на Украине можно достичь за несколько дней, если европейцы хотят этого — Лукашенко

11:20 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мира в Украине можно достичь в течение нескольких дней, если европейцы хотят этого.

«Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней», — подчеркнул белорусский лидер, принимая в пятницу верительные грамоты послов зарубежных стран, сообщает агентство БелТА.

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