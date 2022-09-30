Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров», — сказал он в пятницу, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.