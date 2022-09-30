Путин указал, каким может быть путь к миру с Украиной

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев должен с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях о присоединении к России, только таким может быть путь к миру. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин , выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.

«Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — подчеркнул российский лидер.