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НОВОСТИ

Путин указал, каким может быть путь к миру с Украиной

16:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев должен с уважением относиться к выбору людей в Донбассе и на освобожденных территориях о присоединении к России, только таким может быть путь к миру. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонской области.

«Сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — подчеркнул российский лидер.

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