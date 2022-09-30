Британия ввела санкции против главы ЦБ РФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании ввели санкции в отношении главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом говорится в обновленном в пятницу санкционном списке на сайте британского правительства.

Отмечается, что ограничительные меры, предполагающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения, были применены в связи с тем, что Набиуллина «получает выгоду от поддержки правительства России посредством работы на него в качестве главы Центрального Банка Российской Федерации».