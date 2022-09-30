Британия ввела санкции против главы ЦБ РФ
18:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что ограничительные меры, предполагающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения, были применены в связи с тем, что Набиуллина «получает выгоду от поддержки правительства России посредством работы на него в качестве главы Центрального Банка Российской Федерации».
НОВОСТИ
- 17:52 30.09.2022
- Мобилизованные клиенты Сбербанка и члены их семей смогут реструктуризировать кредиты
- 17:25 30.09.2022
- Киев собирается подать заявку в НАТО в ускоренном порядке
- 17:00 30.09.2022
- Посещать новые регионы РФ Путин пока не планирует - Песков
- 16:07 30.09.2022
- Путин и главы ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к РФ
- 16:05 30.09.2022
- Путин: Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям...
- 16:00 30.09.2022
- Путин указал, каким может быть путь к миру с Украиной
- 15:50 30.09.2022
- ЕК выпустил инструкцию по выдаче виз гражданам РФ
- 15:45 30.09.2022
- Путин призвал Киев немедленно прекратить огонь
- 15:40 30.09.2022
- По оценкам оператора "Северного потока", утечки продолжатся до 2 октября
- 15:39 30.09.2022
- Путин: Советского Союза нет. Да и России сегодня это уже и не нужно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать