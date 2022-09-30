Мобилизованные клиенты Сбербанка и члены их семей смогут реструктуризировать кредиты
17:52 30.09.2022
С 30 сентября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут подать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих. Воспользоваться ею могут заемщики, которые относятся к следующим категориям граждан:
- мобилизованные в Вооруженные силы Российской Федерации;
- военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту;
- сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;
- добровольцы, заключившие контракт на военную службу;
- члены семей всех перечисленных выше категорий.
«Мы приняли решение начать прием заявок по данной программе уже сейчас, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – Для Сбербанка крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет. И как только закон вступит в силу, наши клиенты, подавшие заявки, сразу смогут воспользоваться кредитными каникулами на новых условиях государственной программы».
В рамках программы военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно 30 дней после ее окончания. Срок действия программы – до 31 декабря 2023 года. Программа также распространяется на индивидуальных предпринимателей, взявших розничный кредит. Для остальных категорий граждан, взявших кредит на развитие бизнеса и мобилизованных, в Сбербанке существует собственная программа реструктуризации, с ее условиями можно ознакомиться по ссылке.
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