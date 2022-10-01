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НОВОСТИ

Врачи столичных поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций

10:25 01.10.2022

Телемедицинский сервис действует во всех амбулаториях Москвы и с февраля столичные врачи провели уже 600 тыс. консультаций. По данным, заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, подобными услугами воспользовались уже 380 тыс. пациентов. В данный момент телемедицинские консультации доступны москвичам с ОРВИ и подтвержденным COVID-19, которые теперь могут лечиться дома. «В феврале этого года во время омикрона мы внедрили сервис телемедицины в формате “врач — пациент” в московских поликлиниках для людей с диагнозом ОРВИ и COVID-19, - сообщила Ракова. - Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью. Также посредством телемедицины мы закрывали больничные без дополнительного визита на прием. Телемедицинская консультация — это онлайн-прием у врача. Во время него происходит то же, что на приеме, но дистанционно: врач оценивает состояние пациента, дает рекомендации по лечению и отвечает на вопросы».
Как говорит Ракова, телемедицина доказала свою эффективность, поскольку с момента запуска сервис позволил освободить пациентов от лишних визитов в поликлиники. «В перспективе мы планируем расширять области применения телемедицины», — сообщила Анастасия Ракова.
Получать телемедицинские консультации в Москве можно с помощью приложения «ЕМИАС.Телемедицина». Для доступа к сервису нужен логин и пароль, которые приходят пациенту в SMS в случае подтверждения диагноза ОРВИ или COVID-19 после визита в поликлинику или первичной аудиоконсультации с врачом. Медики могут проанализировать состояние пациентов, выявить симптомы, указывающие на улучшение или ухудшение Если необходимо, пациента приглашают и записывают на очный прием.

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