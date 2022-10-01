Газопровод Baltic Pipe между Польшей и Данией начал работу

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газопровод Baltic Pipe («Балтик пайп»), соединяющий польскую территорию с норвежским шельфом через Данию, начал работать. Об этом сообщила в субботу компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System («Газ-систем»).



«В соответствии с данным 6 лет назад обещанием мы сдержали слово. Сегодня в 06:10 (07:10 мск) началась передача газа в Польшу по газопроводу Baltic Pipe», — указано в сообщении.



Как добавили в компании, суточный заказ на 1 октября 2022 года составляет 62,4 млн киловатт-час.



