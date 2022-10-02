Возглавлять Херсонскую и Запорожскую область будут возглавлять губернаторы

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов, их назначит президент РФ в течение 10 дней со дня принятия новых субъектов. Это следует из постановлений о признании договоров с регионами соответствующим Конституции России, опубликованного в воскресенье на сайте Конституционного суда РФ.

«Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию Херсонской [и Запорожской — прим. ТАСС] областей назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица области — губернатора», — указано в документе.

Там также указано, что правительство областей будет сформировано врио губернатора в «соответствии и законодательством РФ».