0
0
115
НОВОСТИ

Возглавлять Херсонскую и Запорожскую область будут возглавлять губернаторы

14:30 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов, их назначит президент РФ в течение 10 дней со дня принятия новых субъектов. Это следует из постановлений о признании договоров с регионами соответствующим Конституции России, опубликованного в воскресенье на сайте Конституционного суда РФ.

«Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию Херсонской [и Запорожской — прим. ТАСС] областей назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица области — губернатора», — указано в документе.

Там также указано, что правительство областей будет сформировано врио губернатора в «соответствии и законодательством РФ».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 02.10.2022
Жители присоединенных территорий могут отказаться от гражданства РФ в течение месяца
0
62
14:20 02.10.2022
Переходный период для итеграции новых территорий определен до 1 января 2026 года
0
125
14:10 02.10.2022
Херсонская и Запорожская области входят в состав РФ в качестве субъектов со своими названиями
0
162
13:55 02.10.2022
ДНР и ЛНР сохранят в составе РФ статус республик
0
170
13:38 02.10.2022
Москвичу в ЮАО аннулировали повестку после проверки данных в военкомате
0
197
13:34 02.10.2022
Пакет договоров о присоединении новых территорий к РФ одобрил Конституционный суд
0
185
12:50 02.10.2022
Ливан и Израиль приблизились к демаркации морской границы
0
247
12:10 02.10.2022
Израиль готов потратить 25,3 млн долл на прием новых репатриантов из РФ и Украины
0
295
11:27 02.10.2022
Студенту из Москвы аннулировали повестку после проведения проверки данных в военкомате
0
324
11:05 02.10.2022
Германия может провести собственное расследование происшествий на СП-1 и СП-2
0
372

Возврат к списку