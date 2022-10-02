Возглавлять Херсонскую и Запорожскую область будут возглавлять губернаторы
14:30 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию Херсонской [и Запорожской — прим. ТАСС] областей назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица области — губернатора», — указано в документе.
Там также указано, что правительство областей будет сформировано врио губернатора в «соответствии и законодательством РФ».
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