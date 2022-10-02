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НОВОСТИ

Жители присоединенных территорий могут отказаться от гражданства РФ в течение месяца

15:00 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей со дня принятия этих регионов в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе дан месяц. Соответствующие пункты прописаны в договорах о принятии этих регионов в состав РФ, отсылки к которым содержатся в постановлениях, опубликованных в воскресенье на сайте Конституционного суда России.

Во всех четырех договорах указано, что граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на этих четырех территориях, «признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства».

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