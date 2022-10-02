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НОВОСТИ

Принять законопроекты о новых территориях Госдума собирается сразу в трех чтениях

20:05 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании 3 октября намерена принять сразу в трех чтениях проекты конституционных законов о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом ТАСС сообщил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов в воскресенье.

«Проекты федеральных конституционных законов, конечно, нужно будет принимать сразу в трех чтениях», — сказал депутат.

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