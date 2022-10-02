Принять законопроекты о новых территориях Госдума собирается сразу в трех чтениях
20:05 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Проекты федеральных конституционных законов, конечно, нужно будет принимать сразу в трех чтениях», — сказал депутат.
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