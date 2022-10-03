Москвич сам пришел за повесткой на мобилизационный пункт

18:14

Житель столицы Борис Кирсанов сам явился на мобилизационный пункт в Южном Бутове за мобилизационной повесткой. Как сообщил москвич журналистам, он не получал повестку, а пришел добровольно. «Ко мне никто не приходил, я поехал за ней сам. Взял с собой все, кроме, пожалуй, зимней куртки, бушлата. У меня из родственников только мать, она приняла это спокойно. Я ее оповестил, что поеду, она сказала, что это мое право», - рассказал Кирсанов.

Напомним, в Москве начали работать временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка. В центре мобилизации, куда пришел Кирсанов, зал разделен на секции, где мобилизованные горожане могут подождать оформления. В спортзале демонстрируют советские фильмы, можно перекусить или выпить чай. Мобилизованные идут двумя потоками – одним те, у кого есть вопросы по повестке, вторым - те, кто готов сразу отправиться на службу.