Москвич сам пришел за повесткой на мобилизационный пункт
18:14 03.10.2022
Житель столицы Борис Кирсанов сам явился на мобилизационный пункт в Южном Бутове за мобилизационной повесткой. Как сообщил москвич журналистам, он не получал повестку, а пришел добровольно. «Ко мне никто не приходил, я поехал за ней сам. Взял с собой все, кроме, пожалуй, зимней куртки, бушлата. У меня из родственников только мать, она приняла это спокойно. Я ее оповестил, что поеду, она сказала, что это мое право», - рассказал Кирсанов.
Напомним, в Москве начали работать временные пункты мобилизации на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка. В центре мобилизации, куда пришел Кирсанов, зал разделен на секции, где мобилизованные горожане могут подождать оформления. В спортзале демонстрируют советские фильмы, можно перекусить или выпить чай. Мобилизованные идут двумя потоками – одним те, у кого есть вопросы по повестке, вторым - те, кто готов сразу отправиться на службу.
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