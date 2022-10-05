К концу 2022 года Минобрнауки РФ представит макет новой системы образования

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Макет новой системы высшего образования, которая должна будет сменить Болонскую, будет представлен к концу года в виде федерального государственного образовательного стандарта, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.



«На данный момент совместно с профессиональным сообществом разрабатывается новый макет федерального государственного образовательного стандарта, в котором будут учтены все последние изменения законодательства, в том числе освоение двух и более квалификаций и возможности индивидуальных траекторий обучающихся, установление единого предметного ядра на уровне общепрофессиональных компетенций. Макет планируется представить к концу года», — сказали в пресс-службе.



Все предложения сейчас проходят обсуждение, добавили в ведомстве.



