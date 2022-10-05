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Болгария вывела из-под санкций поставщиков автомобильного топлива из РФ

16:55 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техническое правительство Болгарии вывело российские компании — поставщики автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года из-за напряженной ситуации с горючим в стране. Об этом в среду сообщает правительственная пресс-служба по итогам заседания кабинета министров.

«Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года <…> Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности. Оно действует до 31.12.2024 года», — говорится в сообщении.

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