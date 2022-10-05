Болгария вывела из-под санкций поставщиков автомобильного топлива из РФ
16:55 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года <…> Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности. Оно действует до 31.12.2024 года», — говорится в сообщении.
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