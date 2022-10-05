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НОВОСТИ

Россяи может поставлять газ в Европу по неповрежденной ветке СП-2 - Новак

19:10 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова в короткие сроки начать поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока — 2» в случае прохождения всех необходимых процедур, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. При этом он назвал ситуацию с повреждением «Северных потоков» диверсией.

«Да, поставки [по неповрежденной нитке] возможны. Мы об этом неоднократно говорили, что это возможно. Инфраструктура готова. К сожалению, из-за диверсий одна нитка повреждена, требуется обследование для решения по ее судьбе», — сказал Новак.

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