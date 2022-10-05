Назначена дата коронации Карла III

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 3 июня 2023 года. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на британские власти.

Подчеркивается, что Букингемский дворец отказался комментировать появившуюся информацию. В то же время агентство отметило, что в правительстве Соединенного Королевства ведутся дискуссии о том, какие дни до и после коронации будут выходными.