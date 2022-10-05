Назначена дата коронации Карла III
19:30 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подчеркивается, что Букингемский дворец отказался комментировать появившуюся информацию. В то же время агентство отметило, что в правительстве Соединенного Королевства ведутся дискуссии о том, какие дни до и после коронации будут выходными.
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