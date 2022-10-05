Начало перекрестных полетов в космос РФ и США сродни программе "Союз-Аполлон" - Крикалев

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начало перекрестных полетов России и США представляет собой своего рода продолжение того сотрудничества, которое началось в первом в истории совместном экспериментальном полете «Союз-Аполлон». Об этом заявил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Хотел бы отметить, что просто продолжаем то, с чего начали много лет назад в 1975 году, когда команда „Союза-Аполлона“ работала вместе», — сказал он на пресс-конференции после запуска в среду корабля Crew Dragon, на котором космонавт Анна Кикина отправилась на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа миссии Crew-5.