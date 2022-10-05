0
0
1
НОВОСТИ

Начало перекрестных полетов в космос РФ и США сродни программе "Союз-Аполлон" - Крикалев

22:05 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начало перекрестных полетов России и США представляет собой своего рода продолжение того сотрудничества, которое началось в первом в истории совместном экспериментальном полете «Союз-Аполлон». Об этом заявил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Хотел бы отметить, что просто продолжаем то, с чего начали много лет назад в 1975 году, когда команда „Союза-Аполлона“ работала вместе», — сказал он на пресс-конференции после запуска в среду корабля Crew Dragon, на котором космонавт Анна Кикина отправилась на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа миссии Crew-5.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:30 05.10.2022
Белый дом: Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России
0
157
21:10 05.10.2022
Представители властей Украины причастны к убийству Дугиной - NYT
0
192
19:30 05.10.2022
Российский космонавт отправился на МКС на американском корабле
0
286
19:30 05.10.2022
Назначена дата коронации Карла III
0
276
19:10 05.10.2022
Россия может поставлять газ в Европу по неповрежденной ветке СП-2 - Новак
0
315
18:45 05.10.2022
Швеция не собирается допускать Россию к расследованию взрывов на СП-1 и СП-2
0
337
18:10 05.10.2022
Добровольцы продолжают приходить во временные мобилизационные пункты Москвы
0
331
17:41 05.10.2022
800 учителей стали новоселами благодаря «Дальневосточной ипотеке» в Сбере
0
329
17:10 05.10.2022
Работа культурного центра литовской дипмиссии в Москве приостановлена - МИД РФ
0
380
17:00 05.10.2022
Временной поверенной в делах Литвы предписано покинуть территорию РФ
0
422

Возврат к списку