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НОВОСТИ

Турция разместиа на севере Кипра ударные дроны

15:30 07.10.2022 Источник: Интерфакс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу о размещении беспилотников на территории Турецкой республики Северного Кипра, сообщило агентство "Анадолу".

"Турция разместила на севере Кипра БПЛА, в том числе ударные. Не исключаю новые поставки вооружения на остров. Это наше право. Мы должны полностью обезопасить Турецкую республику Северного Кипра со всех направлений", - заявил Эрдоган.

По его словам, размещение беспилотников стало первым шагом Турции в ответ на решение США отменить оружейное эмбарго в отношении республики Кипр.

Кроме того, Эрдоган допустил создание новой военной базы на севере Кипра. В то же время президент напомнил, что самолеты ВВС Турции способны быстро достичь Кипра.

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