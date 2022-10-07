В октябре в РФ пройдет первый форум образовательных организаций культуры и искусств
19:10 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министерство культуры Российской Федерации впервые проводит Всероссийский форум образовательных организаций среднего профессионального образования в области культуры и искусств с участием представителей творческих вузов, подведомственных Минкультуры России. В мероприятиях примут участие представители органов исполнительной власти субъектов РФ в области культуры, руководители образовательных организаций из 89 субъектов России», — говорится в сообщении.
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