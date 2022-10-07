0
0
2
НОВОСТИ

В октябре в РФ пройдет первый форум образовательных организаций культуры и искусств

19:10 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый Всероссийский форум образовательных организаций среднего профессионального образования в области культуры и искусств пройдет в России 10–11 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в пятницу.

«Министерство культуры Российской Федерации впервые проводит Всероссийский форум образовательных организаций среднего профессионального образования в области культуры и искусств с участием представителей творческих вузов, подведомственных Минкультуры России. В мероприятиях примут участие представители органов исполнительной власти субъектов РФ в области культуры, руководители образовательных организаций из 89 субъектов России», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 07.10.2022
Решение ОПЕК+ по нефти в администрации США расценили как оскорбление Байдена - СМИ
0
97
17:30 07.10.2022
МАГАТЭ провело на ЗАЭС смену своих сотрудников
0
201
17:05 07.10.2022
Власти Санкт-Петербурга решили отменить новогодние и рождественские торжества в этом году
0
238
16:51 07.10.2022
Более 8 тысяч человек оценили жилье с помощью сервиса Домклик
0
216
16:35 07.10.2022
Илон Маск предложил свое решение проблем с Тайванем
0
253
16:19 07.10.2022
Домклик фиксирует рост сделок с жильем без ипотеки в сентябре
0
219
16:15 07.10.2022
На вооружение армии Белоруссии поступят "Искандеры" и ЗРК С-400
0
247
15:40 07.10.2022
Лукашенко рассказал, что подарит Путину на юбилей
0
290
15:30 07.10.2022
Турция разместиа на севере Кипра ударные дроны
0
316
14:10 07.10.2022
В одной из квартир дома в Чертаново, предположительно, взорвался газ
0
381

Возврат к списку