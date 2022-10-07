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НОВОСТИ

Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты

21:29 07.10.2022

В Москве горожане продолжают прибывать на действующие в мегаполисе временные мобилизационные пункты. «Я офицер запаса. Давно уже решил, что надо защищать Родину. Родина позвала - будем защищать», - рассказал журналистом один москвич, который пришел на мобилизацию. По словам другого резервиста, у которого категория здоровья «А», что не собирается избегать службы. «Повестку получил на рабочем месте, если скажут отправляться - буду думать о практических вещах: о сборах и о том, как завершить дела на «гражданке», - сообщил он.

Напомним, глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в стране частичной мобилизации в связи с продолжающейся в Украине военной спецоперацией. По словам главы Минобороны, предполагается набрать примерно 300 тыс. человек. В Москве горожан принимают не только в военкоматах, но и во временных пунктах мобилизации, которые открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

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