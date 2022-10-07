Москвичи продолжают прибывать на временные мобилизационные пункты
21:29 07.10.2022
В Москве горожане продолжают прибывать на действующие в мегаполисе временные мобилизационные пункты. «Я офицер запаса. Давно уже решил, что надо защищать Родину. Родина позвала - будем защищать», - рассказал журналистом один москвич, который пришел на мобилизацию. По словам другого резервиста, у которого категория здоровья «А», что не собирается избегать службы. «Повестку получил на рабочем месте, если скажут отправляться - буду думать о практических вещах: о сборах и о том, как завершить дела на «гражданке», - сообщил он.
Напомним, глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в стране частичной мобилизации в связи с продолжающейся в Украине военной спецоперацией. По словам главы Минобороны, предполагается набрать примерно 300 тыс. человек. В Москве горожан принимают не только в военкоматах, но и во временных пунктах мобилизации, которые открыты на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.
НОВОСТИ
- 22:20 07.10.2022
- Курс на дестабилизацию мировых рынков подтверждается новым пакетом санкций ЕС против РФ - МИД
- 22:10 07.10.2022
- С 7 октября начал функционировать порт Мариуполя, принимая первые грузы - премьер-министр ДНР
- 21:36 07.10.2022
- Член президиума организации «Офицеры России» Головашкин напутствовал мобилизованных москвичей
- 21:05 07.10.2022
- Данных о том, что РФ готова применить ядерное оружие у США нет - Белый дом
- 20:55 07.10.2022
- На фоне снижения смертности от ковида Росстар прекращает публикацию оперативных данных
- 20:45 07.10.2022
- Из-за наплыва нелегальных мигрантов в Нью-Йорке объявлен режим ЧС
- 19:20 07.10.2022
- На 0,9% выросла стоимость лекарств в РФ за сентябрь - Росстат
- 19:10 07.10.2022
- В октябре в РФ пройдет первый форум образовательных организаций культуры и искусств
- 18:30 07.10.2022
- Решение ОПЕК+ по нефти в администрации США расценили как оскорбление Байдена - СМИ
- 17:30 07.10.2022
- МАГАТЭ провело на ЗАЭС смену своих сотрудников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать