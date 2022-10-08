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НОВОСТИ

Запущено движение автомобилей по неповрежденной части Крымского моста - Аксенов

16:11 08.10.2022 Источник: Интерфакс

Движение легковых машин и автобусов возобновилось по Крымскому мосту, поврежденному в субботу утром взрывом, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он попросил водителей грузовиков планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. По его данным, через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2".

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