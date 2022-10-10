Более миллиона школьников прошли «Урок цифры» по применению искусственного интеллекта в стартапах

15:05

К настоящему моменту «Урок цифры» по применению искусственного интеллекта для создания стартапа прошли уже более миллиона школьников в России и 73 странах за рубежом. Среди российских регионов лидерами по числу школьников, принявших участие в проекте, являются: Белгородская, Омская, Самарская, Новосибирская, Оренбургская, Магаданская, Томская, Курская, Тульская, Калужская, Новгородская, Калининградская области, Республики Мордовия, Алтай, Карелия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ставропольский край.

«Объединение усилий и компетенций ведущих технологических компаний в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» дает школьникам актуальные знания по востребованным темам и позволяет замотивировать ребят для будущей предпринимательской и исследовательской деятельности в области цифровых технологий, – отметил заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Николай Яцеленко. – «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в стартапах» охватывает весь процесс создания проекта – от идеи до минимально жизнеспособного продукта. Он подтолкнет многих школьников к дальнейшему погружению в тему цифровизации, ИТ и технологий».

Урок на тему «Искусственный интеллект в стартапах» стартовал в сентябре 2022 года в рамках всероссийской образовательной акции в поддержку задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Он разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодежного акселератора Сбера и Sber AI. Он состоит из вводной видеолекции и интерактивного тренажера, задания которого позволяют в игровой форме получить информацию об использовании различных технологий искусственного интеллекта (ИИ), таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и предиктивная аналитика на основе больших данных. Уровень сложности тренажера можно выбирать в зависимости от возраста учащегося.

«Сегодня запрос со стороны государства и бизнеса на представителей цифровых профессий как никогда высок. И мы убеждены, что задумываться о выборе образовательной траектории и будущей карьеры ребятам нужно как можно раньше, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В этот раз «Урок цифры» неслучайно посвящен искусственному интеллекту в стартапах. Урок позволит участникам стать ближе к перспективной отрасли и улучшить свои цифровые компетенции, без которых трудно представить будущее успешного специалиста в любой сфере».

«Урок цифры» ориентирован на школьников 1–11 классов, а также их родителей и педагогов. Цель урока – познакомить аудиторию с понятием технологического стартапа и рассказать об основных этапах создания и развития наукоёмкого бизнеса: от поиска идеи до масштабирования продукта.

«Наш «Урок цифры» – бесконечно важный проект на стыке всего самого передового: искусственный интеллект, предпринимательство, обучение, стартапы, – рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. – Этот проект доказывает, что, двигаясь в треке высоких технологий, государство и бизнес вместе могут создавать отличные продукты. Особенность проекта «Урока цифры» не только в том, что он масштабный (более миллиона школьников только по треку ИИ), но и в том, что он повышает привлекательность ИТ-профессий, вовлекает и «профориентирует» юных пользователей и превращает их в будущих ИТ-специалистов. Здорово, что трек по искусственному интеллекту привлек более миллиона ребят. Сегодня одной из самых дефицитных областей с точки зрения кадров остается разработка систем искусственного интеллекта и информационная безопасность. Поэтому нам важно заинтересовать школьников этой темой, показать, какие возможности она открывает, как здесь можно развить свои навыки и как проявить себя».

Ознакомиться с уроком можно до 16 октября 2022 года включительно. Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в стартапах» может любой желающий: все материалы находятся в открытом доступе.

«Урок цифры» – ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Задачи проекта – развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.